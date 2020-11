Der Fußball auf der ganzen Welt soll innehalten

Der Fußball-Weltverband Fifa hat ihre 211 Mitgliedsverbände gebeten, bei sämtlichen Fußballspielen an diesem Wochenende oder bei der nächstmöglichen Gelegenheit eine Schweigeminute zu Ehren von Diego Maradona einzulegen. Der argentinische Ex-Weltmeister war am Mittwoch im Alter von 60 Jahren gestorben.

️ FIFA President Gianni Infantino: “Today is an unbelievably sad day. Our Diego left us. Our hearts – of all of us who loved him for how he was, and for what he represented – have stopped beating for a moment. Rest in peace, dear Diego. We love you.”



