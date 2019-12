Champions League ab 2021 bei Amazon Prime

Noch teilen sich die Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Rechte für die Champions League. Mit Amazon Prime Video mischt ab 2021 aber ein weiterer «Big Player» in der Königsklasse mit.

Der Streamingdienst wird ab 2021 in die Live-Berichterstattung der Champions League einsteigen. «Wir freuen uns auf die Uefa Champions League, einen der prestigeträchtigsten Club-Wettbewerbe der Welt», erklärt Alex Green, Geschäftsführer von Prime Video Sport Europa, gegenüber DWDL.de.

«A1 Paket» der Uefa

Green verrät zudem bereits den Tag, an dem die Königsklasse auf seinem Portal zu sehen sein wird: «Wir sind begeistert, unseren Kunden in Deutschland ab 2021 die Topspiele am Dienstag zeigen zu können.» Amazon hat sich also die Rechte am «A1 Paket» der Uefa gesichert, das die Topspiele am Dienstag beinhaltet.

Vorerst wurde das Engagement von Amazon Prime in Deutschland bestätigt. Ob die Champions League am Dienstag auch in Luxemburg auf Amazon zu sehen sein wird, ist noch nicht klar.

Seit zwei Jahren bietet der Konzern von Milliardär Jeff Bezos bereits die deutsche Bundesliga in einem Audio-Stream an, im Vorjahr sicherte sich das Unternehmen in England die Live-Übertragungsrechte an den US Open.

(L'essentiel)