Juve vergibt den ersten Meister-​​Matchball

Cristiano Ronaldo und Co. konnten in der 35. Runde den Patzer von Inter Mailand (0:0 gegen die Fiorentina) nicht nützen. Ein Erfolg gegen Udinese hätte dem Team von Maurizio Sarri den neunten Meistertitel in Folge gebracht. Nun müssen die Turiner zumindest bis Freitag auf den 36. Scudetto der Vereinsgeschichte warten.

In Udine war die «Alte Dame» gemächlich in die Partie gestartet. So hatten die Hausherren die erste Großchance auf ihrer Seite gehabt. Dank Juve-Verteidiger Danilo, der eine Hereingabe von Ken Sema an die Stange gelenkt hatte (6.).

Juve-Führung, Udine gleicht aus

Die «Bianconeri» wurden erst gegen Ende der ersten Spielhälfte gefährlich. Und wurden mit 1:0-Führungstreffer belohnt. Matthijs de Ligt nahm sich ein Herz, zog in der 42. Minute aus 20 Metern ab, traf flach ins linke Eck. Die Gastgeber waren nach dem Seitenwechsel zum verdienten Ausgleich gekommen. Illja Nestorovski hatte in der 52. Minute eine Sema-Maßflanke zum 1:1 eingenickt.

Im Finish fiel der harmlosen Juve-Offensive rund um Ronaldo nichts mehr ein. Einen Schuss von Paulo Dybala hatte Udinese-Schlussmann Juan Musso sicher gefangen (63.). Udine konterte - und das mit Erfolg. In der 92. Minute schoss Seko Fofana die Norditaliener zum 2:1-Erfolg. Und damit dem Klassenerhalt ein großes Stück näher.

Titel vor dem Fernseher?

Nach der Pleite in Udine liegt Juve drei Runden vor dem Saisonende sechs Zähler vor Verfolger Atalanta Bergamo. Ein Sieg am Sonntag (21.45 Uhr) gegen Sampdoria Genua oder eine Pleite von Atalanta gegen den AC Milan (Freitag, 21.45 Uhr) würde die Turiner zum Meister machen. Denn in der Serie A zählt bei Punktegleichheit das direkte Duell. Das hat Juve mit vier Punkten gegen Bergamo gewonnen.

Udine schob sich mit 39 Punkten auf den 15. Rang vor, liegt sieben Zähler vor den Abstiegsrängen.

(L'essentiel/wem)