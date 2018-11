F91 Düdelingen verliert 5:1 in Athen

Le chant des supporters de l'@OlympiakosSFP avant le match face au @F91Diddeleng . @lessentiel @EuropaLeague pic.twitter.com/u1LQKoMCQQ Tabelle, Gruppe F:



1. Betis Sevilla 8

2. AC Mailand 7

3. Olypiakos Piräus 7

4. F91 Düdelingen 0 — Di Filippo (@PDiFilippo12) 8 novembre 2018

Der luxemburgische Meister, F91 Düdelingen, traf am Donnerstagabend im Europapokal in Athen auf Olympiakos Piräus. Nach einem torreichen Match mussten sich die Düdelinger nach 94 Minuten gegen die Griechen geschlagen geben. Piräus ging bereits nach wenigen Minuten in klare Führung. Visilios Torosidis erzielte schon in der 6. Minute das 1:0. In Minute 15 folgte das zweite Tor von Konstantinos Fortounis. Den dritten Treffer landete Lazaros Christodoupoulos in der 26. Minute. Fortounis legte einen zweiten Treffer in der 36. Minute zum 4:0 nach.

Dann endlich, in der zweiten Halbzeit, gelang den Düdelingern das lang ersehnte erste Tor in der Europa League. Daniel Sinani versenkte den Ball in der 69. Minute. Die Freude darüber war allerdings nur von kurzer Dauer. Denn nur wenige Augenblicke danach setzte Ahmed Hassan Koka vom Olympiakos Piräus zum Konter an und antwortete mit einem erneuten Gegentreffer.

Nach 94 Minuten trennten sich die beiden Mannschaften mit 5:1. Somit konnte die luxemburgische Mannschaft auch am Donnerstagabend keine Punkte erzielen. Die Mannschaft von Dino Toppmöller ging bereits im Oktober leer aus. Die Düdelinger mussten sich im Hinspiel gegen Piräus mit 0:2 geschlagen geben.

Die Ergebnisse der Grppe F vom Donnerstag, 8. November:

Olympiakos Piräus – F91 Düdelingen 5:1

Betis Sevilla – AC Mailand 1:1

(L'essentiel)