«Princess Leslie Lou» ruft bei Jürgen Klopp an

Das Leben als Journalist ist nicht immer einfach. Oft muss auf Pressekonferenzen das eigene Handy als Aufnahmegerät herhalten. Warum das nicht zwangsläufig eine gute Idee ist, zeigte eine Pressekonferenz nach dem Premiere League-Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem AFC Bournemouth am vergangenen Wochenende.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp konnte sich ein Lachen nicht verkneifen, als mitten in der Pressekonferenz das Handy eines Journalisten, welches mit laufender Aufnahmefunktion auf seinem Tisch lag, losging. «I like it, Princess Leslie Lou» kommentiert Klopp den Namen der Anruferin mit einem breiten Grinsen.

(L'essentiel/erh)