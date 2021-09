Bayern wollen Ambitionen gegen Kiew untermauern

In der Frage nach dem Favoriten in der jüngst gestarteten Champions-League-Saison will der FC Bayern München seine Ambitionen mit dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel untermauern. «Am Ende geht es darum zu bestätigen, dass wir vielleicht einer der Favoriten sein können», sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Heimspiel am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) gegen Dynamo Kiew. «Wer das Ding gewinnen will, muss am Ende die meisten Spiele gewonnen haben – und das versuchen wir.»

️ @J__Nagelsmann: „Es geht darum zu bestätigen, dass wir einer der Favoriten sind. Wer das Ding gewinnen will, muss am Ende die meisten Spiele gewinnen. Das wollen wir.“ #FCBDYN pic.twitter.com/74p3DGt43w — FC Bayern München (@FCBayern) September 28, 2021

Die 23 Gruppenspiele ungeschlagenen Münchner hatten vor zwei Wochen beim 3:0 gegen den FC Barcelona zum 18. Mal nacheinander ihr Auftaktspiel in der Champions League gewonnen. Kiew und Benfica Lissabon hatten sich 0:0 getrennt. «Wir wollen gerne sechs Punkte haben und in der Gruppe gerne Tabellenführer sein und bleiben», sagte Nagelsmann.

«Wir haben Megabock und sehr viel Hunger auf Erfolg»

Es werde gegen Kiew «eine Hauptaufgabe sein, den kompakten Block zu umspielen», sagte Nagelsmann, der einen sehr defensiv ausgerichteten Gegner erwartet. Verzichten muss er weiter auf Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Ersatztorhüter Sven Ulreich.

️ @J__Nagelsmann: „Kingsley #Coman geht es gut, er strahlt, ist glücklich. Er ist froh, dass die Thematik vorbei ist. Er ist morgen noch keine Option. Wir haben schon vor der OP entschieden, dass wir ihn mal zwei Wochen aufbauen wollen. Wir wollen ihn auf 100 Prozent bekommen.“ pic.twitter.com/rtbrSs8qQe — FC Bayern München (@FCBayern) September 28, 2021

Seit dem 3:1 gegen Greuther Fürth ist Serge Gnabry nach kleineren Problemen wieder zurück und will mithelfen, den zweiten Gruppensieg einzufahren. «Wir sind happy, wir haben eine super Stimmung», sagte der Nationalspieler. «Wir haben Megabock und sehr viel Hunger auf Erfolg. Wir wollen die Champions League wieder gewinnen und ich denke, wir haben definitiv eine Mannschaft, mit der wir das schaffen können.»

(L'essentiel/dpa)