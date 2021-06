Mama Rabiot beleidigt Eltern von Pogba und Mbappé

Nach der unerwarteten Achtelfinale-Niederlage der Franzosen gegen die Schweiz, krachte es auf der Tribüne. Die Mutter von Adrien Rabiot, die auch seine Beraterin ist, ging auf die Eltern von Kylian Mbappé und Paul Pogba los. Wie der französische Radiosender «RMS Sport» berichtet, soll Veronique Rabiot zuerst die Familie von Superstar Paul Pogba verbal angegriffen haben. Sie konnte nicht verstehen, wie es möglich war, dass Pogba vor dem Ausgleich von Gavranovic den Ball verloren hatte. Die Familie des französischen Mittelfeldspielers sei völlig perplex gewesen. Doch Veronique Rabiot hatte noch nicht genug. Nur wenige Augenblicke später nahm sie sich die Eltern von Kylian Mbappé vor.

Nachdem Mbappé den entscheidenden Elfmeter verschossen hatte, ging Rabiots Mutter auf dessen Eltern los. «RMC Sport» schreibt von einer hitzigen Auseinandersetzung. Sie warf der Mutter Fayza Lamari und dem Vater Wilfried Mbappé vor, sie sollen ihrem Sohn endlich mal die Arroganz austreiben und ihn umerziehen. Madame Rabiot konnte sich nicht mehr einkriegen.

Nicht das erste Mal in den Schlagzeilen

Auch die französischen Journalisten die anwesend waren, bekamen ihr Fett weg. Ihr war es ein Dorn im Auge, dass die Berichterstattung über Mbappé zu positiv gewesen sei. Die Familien der anderen französischen Spieler, die sich ebenfalls auf der Tribüne befanden, seien völlig geschockt gewesen von den Szenen, die sich abspielten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Veronique Rabiot in den Schlagzeilen ist. Sie legte sich schon mit den Verantwortlichen von PSG an, als ihr Sohn noch dort spielte. Sie ist felsenfest davon überzeugt, dass ihr 26-jähriger Sohn ein Jahrhunderttalent ist und teilte das auch der Clubführung von PSG mit. Auch daran, dass sich Rabiot 2018 weigerte, als Teil des erweiterten Kaders mit ins WM-Trainingslager der Franzosen zu fliegen, soll sie ihren Anteil gehabt haben. Anfang 2020 beschimpfte sie den französischen Verbandspräsidenten. Er soll Adrien Rabiot ein Versöhnungstreffen angeboten haben, was laut Veronique Rabiot eine Lüge sei. Trotz allem wurde der Juve-Spieler begnadigt und war Stammspieler an dieser EM. Das hält seine Mutter aber offenbar nicht davon ab, für einen weiteren Eklat zu sorgen.

