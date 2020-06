Nach drei Monaten startet Premier League wieder

Jürgen Klopp hat sich damit arrangiert, dass es in Anfield vorerst etwas ruhiger zugeht. «Da muss man sich dran gewöhnen», sagte der Liverpool-Coach nach einem Testspiel vor leeren Rängen, «aber ich mag es.» Kein Gänsehaut-Moment, wenn die Zuschauer das legendäre «You'll Never Walk Alone» anstimmen, kein lautstarker Jubel, wenn die Reds den nächsten Gegner auseinandernehmen -– aber immerhin wird ab dieser Woche wieder Fußball gespielt. Und Klopps FC Liverpool kann sich endlich den hochverdienten Titel sichern.

Nicht nur Liverpool-Anhänger hatten in den letzten Wochen neidisch nach Deutschland geschaut. Die Bundesliga galt auf der Insel als Vorbild für die Premier League und wurde zum TV-Highlight für Fans, die Wiederholungen historischer Fußballspiele langsam satt waren.

Aufwendige Sicherheitsmaßnahmen mit regelmäßigen Tests

Die Entscheidung zum sogenannten Re-Start war anfangs allerdings sehr umstritten. Doch die kritischen Stimmen verstummten zunehmend. Die Liga führte aufwendige Sicherheitsmaßnahmen mit regelmäßigen Tests ein und verordnete allen Beteiligten strenge Regeln – kein Spucken oder Naseputzen auf dem Platz, Torjubel nur mit Abstand zu den Teamkollegen. Es wird auch keine Balljungen und -mädchen geben.

Sportlich geht es an den neun verbleibenden Spieltagen um viel. Leicester City (Platz 3/53 Punkte), der FC Chelsea (4/48), Manchester United (5/45) und sogar die Wolverhampton Wanderers (6/43) kämpfen um die Königsklasse, für die in dieser Saison Platz 5 reichen könnte. Der Tabellenzweite Man City wurde wegen Verstoßes gegen das Financial Fair Play von der UEFA für zwei Jahre aus dem Europa-Pokal verbannt. Anfang Juli soll sich vor dem Internationalen Sport-Gerichtshof Cas entscheiden, ob die Sperre Bestand hat.

Spiele werden teils im Free-TV übertragen

Anders als in Deutschland werden in England üblicherweise selbst im Pay-TV nicht alle Spiele live übertragen. Das ändert sich nun. Einige Partien werden sogar im Free-TV gezeigt. Auch in England wird es bei der TV-Übertragung wahlweise eine Tonspur mit künstlicher Stadionatmosphäre und Publikumslärm geben. Der britische Sender Sky Sports lässt die Zuschauer sogar über Fangesänge abstimmen.

Fast 100 Tage liegt die letzte Premier-League-Partie zurück. Am 9. März fertigte Champions-League-Aspirant Leicester City den Aufsteiger Aston Villa mit 4:0 ab. Die Teams hatten vor dem Spiel die Anweisung bekommen, nach dem Abpfiff nicht die Hände zu schütteln. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, welche dramatischen Monate Großbritannien bevorstanden.

(L'essentiel/dpa)