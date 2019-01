Premier-​​League-​​Clubs verdienen mit Einlauf-​​Kids

Es ist der ganz große Traum von so vielen fußballbegeisterten Kindern: einmal mit den Idolen aufs Feld laufen. Traditionell werden die Stars von Einlaufkindern aufs Feld begleitet.

Doch in der Premier League kann das ganz schön ins Geld gehen, wie nun eine Statistik zeigt. Will ein Kind etwa mit den Spielern von West Ham United aufs Spielfeld im Londoner Olympiastadion marschieren, dann kostet das 750 Pfund (830 Euro). Damit sind die in der Liga elftplatzierten Hammers in dieser Wertung Spitze.

Teuer wird es auch bei Leicester City. Die Foxes verlangen von den Einlaufkindern 600 Pfund (rund 660 Euro). Newcastle United, der Club von Fabian Schär, bietet ein Kombi-Angebot an: Wer sich eine VIP-Loge für ein paar Tausend Euro mietet, bekommt einen Platz unter den Einlaufkindern dazu.

Einlaufen mit Arsenal und Liverpool ist gratis

Auch beim aktuellen Liga-Zweiten Tottenham Hotspur geht die Erfüllung des Kindertraums mit 405 Pfund (rund 450 Euro) ins Geld. Es gibt allerdings auch einige kostenfreie Plätze beim Londoner Club.

Trotzdem sind die Spurs der einzige Großclub, der seine kleinen Fußballfans blechen lässt. Denn bei Arsenal London oder dem FC Liverpool kostet der Einmarsch mit seinen Idolen genauso nichts wie bei Everton, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Southampton und Huddersfield.

Die Vereine rechtfertigen die satten Preise mit Ausgaben, die durch die Einlaufkinder entstehen. So erhalten die Kinder häufig Freikarten für Familienmitglieder, Trikots oder signierte Bälle.

A handful of Premier League clubs are charging big to be a mascot pic.twitter.com/AgYw6nEuVY— B/R Football (@brfootball) 1. Januar 2019

(L'essentiel/tzi/heute.at)