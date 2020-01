Diese Top-​​Fußballer sind im Sommer gratis

Es ist der Traum eines jeden Sportdirektors: Große Namen für den eigenen Club verpflichten, ohne eine Ablöse bezahlen zu müssen. Denn wenn es im Sommer wieder einmal heiß zu- und hergeht und hohe Millionenbeiträge von Verein zu Verein geschoben werden, gibt es auch immer einige Spieler, die gratis zu haben sind. Dies, weil ihr Vertrag nicht verlängert worden ist oder sie ihn nicht verlängern wollten.

Ein Club, der besonders gerne Profis zum Nulltarif holt, ist Juventus Turin. Der italienische Top-Club gehörte in den vergangenen Jahren zu den absoluten Gewinnern, wenn es um ablösefreie Verpflichtungen von Fußballern ging. So angelte sich die Alte Dame im vergangenen Sommer unter anderem die begehrten Mittelfeldspieler Aaron Ramsey und Adrien Rabiot. Für 2020 werden die Bianconeri bereits mit Chelseas Willian in Verbindung gebracht. Doch auch die Turiner könnten einen Spieler verlieren: Blaise Matuidi. Der Vertrag des Franzosen läuft im Sommer aus und wurde bislang nicht verlängert.

Mertens, Silva, Modric...

Doch Matuidi und Willian sind nicht die einzigen großen Namen, die im Sommer – Stand jetzt – zu haben sind. Gianluigi Buffon, Luka Modric, Edinson Cavani, Dries Mertens und David Silva, die Liste könnte massiv weitergeführt werden. Meist sind es Spieler, die ihre besten Jahre bereits hinter sich haben und über 30 Jahre alt sind. Es sind jedoch auch drei Spieler für lau zu haben, bei denen diese Tatsache überrascht: Christian Eriksen, Mario Götze und Aleksander Nübel.

Der deutsche Weltmeister-Schütze Götze kam in dieser Saison noch nicht auf Touren. Elf Mal kam er in der Bundesliga zum Einsatz, spielte jedoch kaum ein Spiel von Beginn an. Lucien Favre und Mario Götze, das scheint irgendwie nicht zu passen. Ein weiterer Punkt, der einen Grund für den auslaufenden Vertrag sein könnte, ist sein Gehalt. Den aktuellen Lohn würde er bei einer Vertragsverlängerung vermutlich nicht mehr bekommen. Sprich, für Götze stellt sich die Frage: Nimmt er Gehaltseinbußen in Kauf oder wechselt er? Zuletzt gab es Gerüchte betreffend eines Transfers nach Berlin zur Hertha. Bei Aleksander Nübel ist die Sache klar: Nübel schlug die Vertragsverlängerung aus, will Schalke verlassen. Laut der Süddeutschen Zeitung steht der junge Torwart vor einem Wechsel zu den Bayern nach München.

Luxussituation für Eriksen

Anders liegt der Fall bei Christian Eriksen. Der Däne, dessen Marktwert laut Transfermarkt bei 90 Millionen Euro liegt, ist unumstrittener Stammspieler bei den Londonern, ein absoluter Leistungsträger. Der Club würde sehr gerne mit ihm verlängern, doch Eriksen ziert sich. Im Sommer wäre er gerne zu Real Madrid gewechselt, aber Real-Trainer Zinédine Zidane hatte sein Veto eingelegt. Wohin es ihn nun verschlägt, ist unklar. Sicher ist: An interessanten Vereinen mangelt es bestimmt nicht – eine Luxussituation für Christian Eriksen.

Es wird interessant zu sehen sein, wohin es Eriksen, Götze, Cavani und Co. verschlägt. Bis es soweit ist, stellen wir die Frage: Welches Schnäppchen hätten Sie denn gerne?

(L'essentiel)