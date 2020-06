Fola-​​Spieler positiv auf Coronavirus getestet

Fola Esch ist am Montag wieder ins Training eingestiegen, doch das Coronavirus wird noch einige Zeit ein Thema im Club bleiben. Am Samstag sind der gesamte Trainerstab und die Mannschaft auf das Virus getestet worden. Am Sonntag gab es dann die schlechte Nachricht: Ein Spieler von Fola wurde positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Um welchen Spieler es sich handelt wollte der Verein auf Nachfrage nicht mitteilen.

Der Spieler zeigte keinerlei Symptome von Covid-19 und wurde dennoch für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt. Die Mannschaften, die an der Europa League Qualifikation teilnehmen, sollen alle vier Tage getestet werden. Neben Fola Esch sind das die Teams von Progrès Niederkorn, Union Titus Pétange und der FC Differdingen. Fola hat sich von der kleinen Hiobsbotschaft jedoch nicht davon abhalten lassen am Montag das Training im Emile-Mayrisch-Stadion wieder aufzunehmen. Sportdirektor Pascal Welter empfing seine Spieler persönlich am Eingang mit dem Thermometer in der Hand und prüfte die Temperatur.

«Wir konnten es kaum erwarten»

Die Spieler sollen möglichst auf das Umziehen vor Ort verzichten. Die gesamte Ausrüstung bis hin zu den Bällen wird vor und nach dem Training desinfiziert. Im Training selber dürfen maximal 20 Spieler gleichzeitig auf dem Spielfeld stehen. Training mit dem Ball ist zwar möglich, aber Zweikämpfe und Trainingsspiele sind nicht erlaubt. Die übrigen Spieler konnten in der Zwischenzeit am Spielfeldrand Stabilisationsübungen machen, dann wurde gewechselt und die Spieler vom Rand durften an den Ball.

«Wir konnten es kaum erwarten, nach drei Monaten ohne Ball wieder auf das Spielfeld zurückzukehren», sagte Torhüter Thomas Hym. Er und seine Mannschaftskameraden sowie alle Mitarbeiter des Vereins müssen jeden Tag ein Dutzend Fragen zu ihrer Gesundheit und ihren Kontaktpersonen beantworten. Die Spieler trafen beim ersten Training auch auf das jüngste Mitglied der Fola-Familie: Der luxemburgische Stürmer Issam El Alami (16), der gerade aus der U-17 des RC Straßburg zur Fola gewechselt ist.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)