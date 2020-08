1. FC Saarbrücken verpasst Einzug in den DFB-​​Pokal

Der letztjährige Halbfinalist 1. FC Saarbrücken hat den erneuten Einzug in den DFB-Pokal überraschend verpasst. Der Drittliga-Aufsteiger unterlag am Dienstag im Halbfinale des Saarlandpokals dem Fußball-Regionalligisten FC 08 Homburg mit 0:3 (0:1) und schied aus.

Patrick Lienhard per Foulelfmeter in der 45. Minute und der eingewechselte Damjan Marceta (82./90.+5) erzielten die Tore für die Homburger, die im Endspiel am kommenden Samstag auf die SV Elversberg treffen. Der Ligarivale gewann das zweite Halbfinale beim SV Auersmacher mit 4:2.

(L'essentiel/dpa)