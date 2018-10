Hobbyfußballer löst Stromausfall aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Blutgrätsche. Schottisch-halbhoch. Den Ball weghauen. Und vielleicht bald «Stromausfall»? Dank einem Norweger könnte der Fachjargon von Amateurfußballern – präziser von den Abwehrspielern unter ihnen – erweitert werden. Verteidiger tieferer Ligen genießen ohnehin einen zerstörerischen Ruf. Oftmals nicht zu Unrecht, denn so lieben es viele, ihre Härte in brutalen Tacklings oder kompromisslosen Befreiungsschlägen zu zelebrieren. Oftmals geht es auch darum, ein Zeichen zu setzen. Wofür auch immer.

So ein Zeichen könnte es sein, das Jonas Alexander Olsen vom norwegischen Viertligisten Selbak TIF setzen will. 0:5 liegt sein Team gegen den Mittelfeldclub Vestfossen zurück. Nach 23. Spieltagen ist es abgeschlagen Tabellenletzter. In der 85. Minute rollt ein weiterer Angriff aufs Tor, bis der Abwehrspieler eingreift. Humorlos. Und zwar derart humorlos, dass gleich der ganzen Nachbarschaft das Lachen vergeht.

Mehrere Stunden kein Strom

Denn Olsen bugsiert den Ball an eine Stromleitung. Funken sprühen, es kommt zum Kurzschluss. Sellebakk, eine Gemeinde in der 81.000-Einwohner-Stadt Fredrikstad, muss plötzlich ohne Strom auskommen. Es dauert Stunden, bis die Panne behoben wird.

An der 0:5-Klatsche für Selbak ändert das freilich nichts mehr. Bleibt immerhin zu hoffen, dass Olsens Mitspieler sein Zeichen verstehen: In der Defensive braucht es mehr Stromschläge! Dann klappt es am Samstag beim zehnplatzierten Skjetten möglicherweise endlich mit dem ersten Saisonsieg.

(L'essentiel/fas)