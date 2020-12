BVB qualifiziert sich mit 1:1 fürs Achtelfinale

Borussia Dortmund steht zum zehnten Mal im Achtelfinale der Champions League. Dem ohne den norwegischen Torjäger Erling Haaland angetretenen Fußball-Bundesligisten reichte am Mittwochabend gegen Lazio Rom ein 1:1 (1:0), um zum dritten Mal nacheinander die K.o.-Runde der Königsklasse zu erreichen.

Raphael Guerreiro (44. Minute) brachte den BVB in Führung; für den Ausgleich der Gäste sorgte der frühere Dortmunder Ciro Immobile per Foulelfmeter (67.). Die erhoffte Revanche für das 1:3 im Hinspiel vor sechs Wochen in Rom gelang der Elf von Trainer Lucien Favre damit nur halb. Das Vorrunden-Finale am kommenden Dienstag bei Zenit St. Petersburg ist für den BVB nun sportlich ohne Bedeutung.

(L'essentiel/dpa)