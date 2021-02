Boateng nach Tod von Kasia wieder auf Fußballplatz

Der 32-jährige Innenverteidiger hatte am Donnerstag das Mannschaftstraining von Bayern München wieder voll absolviert. Es war die erste Einheit, an der der Deutsche seit dem Tod der 25-Jährigen teilgenommen hatte.

Am 9. Februar war Boatengs Ex-Freundin Kasia Lenhardt tot in ihrer Berliner Wohnung aufgefunden worden. Rund eine Woche davor hatte sich das Paar im öffentlichen Streit getrennt.

Seine Zukunft über den Sommer hinaus bleibt ungewiss

Die Nachricht vom Ableben seiner Ex-Freundin hatte den Fußballprofi während der Club-WM in Doha erreicht. Boateng bat daraufhin, die Heimreise antreten zu dürfen, verpasste so das Finale gegen den mexikanischen Club UANL Tigres (1:0). Allerdings hatte es keine passende Flugverbindung gegeben, deshalb kehrte der 32-Jährige erst am Freitagmorgen mit der Mannschaft zurück nach München.

Bayern-Coach Hansi Flick hatte erklärt, dem Fußballer die Zeit zu geben, die er braucht, um die Tragödie zu verarbeiten. Die Rückkehr auf den Fußballplatz hatte der deutsche Rekordmeister dem Innenverteidiger selbst überlassen.

Boateng könnte also bereits für das Duell mit Adi Hütters Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr) ein Thema sein. Ungeklärt bleibt derweil seine Zukunft über den Sommer hinaus. Der Vertrag bei den Münchnern läuft mit Saisonende aus. Boateng spielt auch um ein weiteres Engagement.

(L'essentiel/red)