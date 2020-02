Rassismus-​​Eklat: Porto-​​Profi Marega verlässt den Platz

Der Sieg von FC Porto bei Vitoria Guimarães ist von einem Eklat überschattet worden. Wenige Minuten nach seinem Siegtor zum 2:1 (1:0) in der 60. Minute verließ Torschütze Moussa Marega das Spielfeld und reagierte damit offenbar auf rassistische Beleidigungen, wie die Zeitung «Diario de Noticias» berichtete.

Mitspieler und Profis von Gastgeber Guimarães versuchten, den Fußball-Nationalspieler aus Mali zu beruhigen und offenbar zum Weiterspielen zu bewegen, der aufgebrachte 28-Jährige war jedoch in minutenlangen, erregten Diskussionen nicht dazu zu bewegen. Marega ließ sich auswechseln und streckte auf dem Weg in die Kabine mit Blick Richtung Tribüne beide Daumen nach unten. Sogar ein Sitz sei zuvor in seine Richtung geflogen, berichteten Medien.

Laut Trainer Sérgio Conceição sei Marega seit dem Warmmachen von der Vitoria-Bank aus beleidigt worden. «Wir sind eine Familie, unabhängig von Nationalität, Hautfarbe, Größe, Haarfarbe. Wir sind eine Familie. Wir sind Menschen. Wir verdienen Respekt.»

Moussa Marega hat sich mittlerweile auch auf Instagram zu dem Vorfall geäußert. Dabei richtet er ein «Fickt euch» an die Rassisten. Auch für den Schiedsrichter, der ihm wegen der Diskussionen eine gelbe Karte zeigte, hat er einen ironischen Dank übrig: «Dafür, dass du mir die Gelbe Karte gezeigt hast, weil ich meine Hautfarbe verteidigt habe. Ich hoffe, dich nie wieder auf einem Fußballplatz zu sehen. Du bist eine Schande!».

(L'essentiel/dpa)