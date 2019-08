F91 verliert Last Minute

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die kämpferisch aufspielenden Armenier stellten die Mannschaft von Trainer Emilio Ferrera vor einige Schwierigkeiten in der Anfangsphase. In der 22. Spielminute erzielte dann auch Ararat den ersten Treffer der Partie. Mailson Lopes krönte mit einem starken Kopfball die Bemühungen der Gastgeber. Zuvor waren sie mehrfach am glänzenden Torhüter der Düdelinger gescheitert, der kurz vor dem Gegentreffer einen Distanzschuß der Heimmannschaft abwehrte.

Im weiteren Verlauf bewahrte Joubert seine Mannschaft vor einem Rückstand. Kurz vor der Pause kamen die Düdelinger immer besser ins Spiel und hatten in der 42. Minute eine weiter Großchance, die allerdings nicht den gewünschten Erfolg brachte. Die Gäste gaben jedoch nicht auf und nach der Pause war es Daniel Sinani in der 68. Minute der seine Mannschaft mit dem Ausgleichstreffer wieder ins Spiel brachte.

In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte dann allerdings Ilja Antonov den Siegtreffer für die Hausherren. F91 muss nun im Rückspiel einen Sieg herausholen und das am Besten ohne einen Gegentreffer zu kassieren. Der Vorteil nächsten Donnerstag liegt bei Düdelingen. Anpfiff ist um 20 Uhr im Stade Josy-Barthel.