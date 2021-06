Finnland will über Russland ins Achtelfinale

Außenseiter Finnland hat gleich bei seiner ersten EM-Teilnahme die Chance auf eine große Überraschung. Sollten die Finnen am Mittwochnachmittag (15 Uhr) auch ihr zweites Gruppenspiel gegen Russland gewinnen und Dänemark einen Tag später maximal Unentschieden gegen Belgien spielen, wäre der EM-Debütant bereits vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.

«Als wir dieses Turnier gestartet haben, hatten wir einen Traum. Der Sieg gegen Dänemark war der erste Meilenstein. Und wir haben die nächsten Meilensteine schon im Kopf», sagte Trainer Markku Kanerva am Dienstag in St. Petersburg. «Wir freuen uns auf das Spiel morgen. Wir haben aus dem Dänemark-Spiel großes Selbstvertrauen gezogen und glauben, dass wir morgen genauso erfolgreich sein können.»

« Werden diese Bilder niemals vergessen »

Sein Team gewann am Samstag das von dem Zusammenbruch des dänischen Spielmachers Christian Eriksen überschattete Auftaktspiel gegen Dänemark mit 1:0. «Wir freuen uns, dass es Christian Eriksen wieder besser geht. Und wir werden diese Bilder auch nach dem Turnier niemals vergessen», sagte Kanerva. «Das Dänemark-Spiel war eine große Herausforderung - in jeder Hinsicht. Wir haben uns gut davon erholt.»

Der 57-Jährige stellte in Aussicht, dass der Mittelfeldspieler Joni Kauko gegen Russland möglicherweise in die Startelf rückt. Der 30-Jährige spielte von 2013 bis 2016 für den FSV Frankfurt und Energie Cottbus. Sein aktueller Club ist Esbjerg fB in Dänemark. «Die EM ist eine tolle Chance, auf diesem Level und in diesem Schaufenster zu spielen. Hier kann ich zeigen, was ich kann», sagte Kauko.

(L'essentiel/DPA)