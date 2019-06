AC/DC rocken an Sergio Ramos' Hochzeit

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei Sergio Ramos läuten am Wochenende die Hochzeitsglocken. Der Verteidiger von Real Madrid und die Spanierin Pilar Rubio geben sich in der Kathedrale von Sevilla das Jawort. Die beiden sind seit 2012 ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder.

Für eine Traumhochzeit mit der 41-Jährigen, die seit 2014 die TV-Show «El Hormiguero» (sie läuft auf Antena 3) moderiert, gibt der Captain der spanischen Nationalmannschaft offenbar viel Geld aus. Allein eine Million Dollar wird Ramos laut spanischen Medien für einen Auftritt von AC/DC hinblättern. Die australische Hard-Rock-Band soll am Samstag die 400 geladenen Gäste auf der Finca des Weltmeisters von 2010 begeistern. Ramos' Anwesen befindet sich in Bollullos, 20 km von Sevilla entfernt.

Auf den Klang der Hochzeitsglocken folgen die «Hells Bells» (Höllenglocken) von AC/DC. Mit weiteren Welthits wie «T.N.T.» und «Highway to Hell» oder dem Song «Stiff Upper Lip» dürfte die Festgesellschaft so richtig in Fahrt kommen.

Zutritt nur mit Aufklebe-Tattoo

Viel Prominenz erwartet das künftige Ehepaar zu den Feierlichkeiten. Ramos habe die gesamte Mannschaft von Real Madrid und Trainer Zinédine Zidane eingeladen. Auch Nationalmannschaftskollege Gerard Piqué (FC Barcelona) mit seiner Frau Shakira sowie David und Victoria Beckham sollen eine Einladung erhalten haben.

Auf der Gästeliste seien zudem ehemalige Real-Spieler wie Iker Casillas, Raúl und Cristiano Ronaldo zu finden. Weitere spanische Nationalspieler wie Jordi Alba und Sergio Busquets zählen ebenfalls zu den Auserwählten. Offenbar müssen sich alle Gäste ein von Ramos festgelegtes Tattoo auf den Arm kleben, um an den Feierlichkeiten des Weltmeisters (2010), zweifachen Europameisters (2008 und 2012) sowie vierfachen Champions-League-Siegers teilnehmen zu können.

(L'essentiel/ddu)