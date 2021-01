Spanische Fußball-​​Profis wegen Sex-​​Video verurteilt

Mildes Urteil für die beiden spanischen Profi-Fußballer Sergi Enrich (30) und Antonio Luna (29). Die beiden hatten ohne Einwilligung ein Video mit sexuellen Inhalten gedreht – ohne die Einwilligung der im Video zu sehenden Frau. Anschließend hatten die beiden Fußballer das Ganze online weiterverbreitet.

Jetzt hat das Strafgericht in San Sebastian für beide eine Haftstrafe von je zwei Jahren ausgesprochen. Ins Gefängnis müssen Enrich und Luana aber nicht, die Strafe wurde auf Bewährung ausgesetzt. Zusätzlich verhängte das Gericht eine Geldstrafe von 100.000 Euro, wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet.

Kapitän von La-Liga-Club

Ursprünglich hatte den beiden Profi-Kickern eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren gedroht. Das Gericht ordnete nun allerdings Strafmilderung an, da die beiden im Laufe der Verhandlungen Reue gezeigt hätten und dem Opfer Schadensersatz in Höhe von 110.000 Euro geboten hätten. Ein dritter angeklagter Profi wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen.

Stürmer Sergi Enrich läuft seit 2015 für SD Eibar auf und ist dort sogar Kapitän. In dieser Saison bringt er es auf zehn Einsätze und ein Tor in der höchsten spanischen Liga. Sein ehemaliger Eibar-Teamkollege Antonio Luna steht bei Zweitligist FC Girona unter Vertrag. Bis vor kurzem gehörte der Linksverteidiger noch zum Stammpersonal.

(L'essentiel/law)