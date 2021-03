Fola Esch bezwingt Strassen und bleibt Tabellenführer

Am 17. Spieltag der BGL-Ligue hat Fola Esch am Sonntagnachmittag bei Strassen mit 1:4 gewonnen. Das Team aus Esch steht somit weiterhin an der Spitze der BGL-Liga und behauptet seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf den Zweitplatzierten aus Düdelingen.

Bereits am Samstag setzte sich F91 Düdelingen gegen Progrès Niederkorn knapp mit 1:0 durch. Swift Hesperingen bezwang am Samstag den Racing FV (0:2) und bleibt Tabellendritter.

(L'essentiel)