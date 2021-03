WM-​​Quali verzögert sich, weil das Tor zu hoch ist

Bei Toren nehmen es die Fußballverbände genau: Sind die Maße richtig, die Netze fest und ohne Löcher. Abläufe, die schon zur Routine geworden sind und durchaus ihre Berechtigung haben. Denn weil eines vor dem WM-Qualifikationsspiel der Schweiz im Kybunpark in St. Gallen gegen Litauen um fünf Zentimeter zu hoch war, musste das Gehäuse kurz vor dem Anpfiff ausgetauscht werden. Der Spielbeginn verzögerte sich um mehrere Minuten.

