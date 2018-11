Ribéry soll TV-​​Experten geohrfeigt haben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat der Bild-Zeitung einen Vorfall zwischen Franck Ribéry und einem französischen TV-Mitarbeiter nach der Bundesliga-Partie in Dortmund bestätigt. Der Mittelfeldspieler soll den früheren Profikicker und heutigen TV-Experten für «beIN Sports», Patrick Guillou, laut Bericht drei Mal geohrfeigt und ihn gegen die Brust gestoßen haben. Der Vorfall soll sich eine Stunde nach Spielende vor dem Kabinenausgang zugetragen haben.

«Franck Ribéry hat uns informiert, dass er mit seinem Landsmann Patrick Guillou, den er seit vielen Jahren gut kennt, eine Auseinandersetzung hatte», zitiert die Zeitung am Montag Salihamidzic. «Wir haben mit Patrick Guillou noch am Samstagabend vereinbart, dass wir zeitnah bei einem persönlichen Treffen darüber sprechen, wie wir die Angelegenheit aus der Welt schaffen. Herr Guillou hat bereits signalisiert, dass dies auch in seinem Interesse ist», sagte Salihamidzic.

«Anstrengend und überflüssig»

Der 48-jährige Guillou ist französisch-deutscher Doppelstaatsbürger. Als Fußballer stand er unter anderem beim VfL Bochum und AS Saint-Étienne unter Vertrag. Zwischen Januar und Februar 2017 arbeitete er als Co-Trainer von Valérien Ismaël beim VfL Wolfsburg. Wie sich Guillou den Ärger von Ribéry zuzog, ist noch unklar. Offenbar sei der Bayern-Star über die Einschätzungen des TV-Experten während des Spiels verärgert gewesen. Auch die Frau von Frank Ribéry, Wahiba, beschwerte sich auf Instagram über Guillou: Dieser sei «anstrengend und überflüssig».

Die Bayern hatten in Dortmund 2:3 verloren und wurden damit auf den fünften Platz in der Tabelle zurückgeworfen.

(L'essentiel mit dpa)