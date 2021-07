Prinz George im Wechselbad der Gefühle

Prinz George wird in ein paar Tagen acht Jahre alt. Ein Alter, in dem eine Niederlage mitunter schwer zu verkraften ist, auch wenn man der Urenkel der Königin von England ist. Als Luke Shaw also zu Beginn des Spiels das Führungstor für England schoss, muss der Kleine den Pokal schon im Besitz seiner Mannschaft gewähnt haben. Das Video des jubelnden Prinzen ging viral.

????⚽️ | NEW: Future kings loving England’s early goal pic.twitter.com/eyxtToZB44 — News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021

Doch ein Fußballspiel dauert eben 90 – oder sogar 120 – Minuten, wie Charlottes und Louis' großer Bruder am Sonntagabend auf die harte Tour lernen musste. Als Leonardo Bonucci in der 67. Minute den Ausgleich erzielte, versteinerte das Gesicht des Jungen. Von der Enttäuschung des kleinen Prinzen nach den verschossenen Elfmetern ganz zu schweigen. Seine Eltern twitterten: «Heartbroken. Herzlichen Glückwunsch an die Azzurri zu ihrem großartigen Sieg. England, es war nicht unser Tag. Ihr könnt mit gehobenem Haupt sehr stolz auf euch sein.» Ob das dem niedergeschlagenen George auch ein Trost ist....

(L'essentiel)