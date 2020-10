Liverpool-​​Star rettet Obdachlosen vor Pöblern

Mohamed Salah ist nicht nur ein begnadeter Fußballspieler, sondern auch ein herzensguter Mensch. Das stellte er jüngst unter Beweis.

Am 28. September gewinnt Salah mit dem FC Liverpool gegen Arsenal 3:1. Nach dem Spiel fährt er mit seinem Bentley bei einer Tankstelle unweit der Anfield Road vor. Als er tanken will, beobachtet er, wie eine kleine Gruppe einen Obdachlosen belästigt.

Der Ägypter schaut aber nicht nur zu, sondern greift ein, wie eine Videoüberwachung festhält. «Er wandte sich an die Gruppe und sagte den Gruppenmitgliedern, dass sie eines Tages vielleicht einem ähnlichen Schicksal gegenüberstehen würden», erzählt nun der Obdachlose, der mit bürgerlichem Namen David Craig heißt, gegenüber The Sun.

After Liverpool's 3-1 win over Arsenal, Mo Salah saw a homeless man being harassed in a petrol station



"He heard what a group of lads were saying to me, then turned to them and said, 'That could be you in a few years'... Mo incredibly handed me £100. What a complete legend." pic.twitter.com/Lpy8AqD4ZB