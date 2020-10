Lewandowski schnürt gegen Hertha Viererpack

Gol do Bayern!



Hat-trick de Lewandowski!



Bayern 3x2 Hertha Berlin pic.twitter.com/JdSd5Q7Zgc — Fut TT (@OficialFutTT) October 4, 2020

Vier Treffer von Torjäger Robert Lewandowski haben Rekordmeister Bayern München in der Fußball-Bundesliga den 4:3 (1:0)-Erfolg über Hertha BSC beschert. Lewandowski erlöste die Bayern am Sonntag mit seinem Viererpack in der 40., 51., 85. Minute und in der dritten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter.

FC LEWANDOWSKI MÜNCHEN IS WELL AND TRULY BACK pic.twitter.com/iNxT9l0TXw — ???????????????? (@ercifcb) October 4, 2020

Für den zwischenzeitlichen Ausgleich zu 2:2 der Berliner hatten Neuzugang Jhon Cordoba per Kopf nach 59 Minuten und Matheus Cunha (71.) gesorgt. Nach der erneuten Führung durch Lewandowski sorgte Jessic Ngankam (88.) abermals für den Ausgleich. Doch mit einem verwandelten Foulelfmeter sicherte Lewandowski den Bayern doch noch den Sieg in der Nachspielzeit.

