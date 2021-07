Ronaldo-​​Foto ziert Barca-​​Kabine

Was macht Cristiano Ronaldo in der Barca-Kabine? Er soll die katalanischen Star-Kicker an die Gefahren einer Corona-Infektion erinnern. Die spanische «AS» berichtet, dass der Ex-Real-Titelgarant in der Kabine des ehemaligen Rivalen hängt. Konkret handle es sich um ein Poster eines Zeitungsartikels.

Barca jubelt darin über den 2:0-Erfolg gegen Juventus Turin in der Champions League. Superstar Ronaldo wird als mahnendes Beispiel genannt. Er verpasste das Duell mit Lionel Messi, weil er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Die Blaugrana am Trainingsgelände «Ciutat Esportiva Joan Gamper» werden erinnert: Haltet euch an die Corona-Regeln, sonst droht auch euch ein ähnliches Schicksal. Anstatt mit möglichen medizinischen Folgen der Erkrankung wird also mit den möglichen sportlichen Konsequenzen gedroht. So schafft es also sogar eine Real-Ikone in die Barca-Kabine.

(L'essentiel/sek)