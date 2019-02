Fans verhöhnen Sala und werden festgenommen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Rande des Premier-League-Spiels sind zwei Fans des Fc Southampton festgenommen worden, die mit einer spöttischen Geste auf den Tod des verunglückten Spielers Emiliano Sala anspielten. Die beiden Fans ahmten während des Spiels am Samstagabend in Richtung der Fans von Cardiff City ein Flugzeug nach. Sie seien von der Polizei festgenommen und befragt worden, teilte der Club aus Southampton mit.

«Solch ein Verhalten hat keinen Platz in unserem Spiel und wird nicht toleriert», erklärte der Verein. Southampton kündigte an, die Fans auszuschließen.

Keep an eye on the bloke in the middle, making plane expressions just two days after the Emiliano Sala confirmation, glad to say they both got ejected but had to shame them #CCFC #SOUCAR pic.twitter.com/nF57gpFMDh— (@ccfcben) 9. Februar 2019

In der Bildmitte sieht man, wie zwei Fans ein Flugzeug nachahmen.

Sala war kurz vor seinem Tod aus Frankreich zum walisischen Premier-League-Club Cardiff City gewechselt. Er war auf dem Weg zu seinem neuen Club, als das Kleinflugzeug mit ihm an Bord vor zweieinhalb Wochen über dem Ärmelkanal abstürzte.

Inmitten der Trauer um den tödlich verunglückten argentinischen Fußballer Emiliano Sala hat sich dessen Vater froh über die Bergung der Leiche gezeigt. (Video: Tamedia/AFP)

Das Spiel gegen Southampton war für Cardiff City, das erste seit der Identifizierung von Salas Leiche in der vergangenen Woche. Die Spieler des Vereins trugen beim Aufwärmen Shirts mit einem Foto des argentinischen Stürmers. Vor dem Anpfiff gab es eine Schweigeminute. Cardiff City gewann letztlich in der Nachspielzeit 2:1.

(L'essentiel/afp)