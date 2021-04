Jean-​​Pierre Adams liegt seit 39 Jahren im Koma

Jean-Pierre Adams absolvierte Spiele für Olympique Nîmes, Nizza und Paris Saint-Germain in der französischen Liga. 22 Mal lief er auch für die Nationalmannschaft Frankreichs auf. Anfang März wurde er 73 Jahre alt. Seit nunmehr 39 Jahren liegt er allerdings im Koma. Grund dafür: ein Fehler bei einer Routine-Operation.

1982 ließ Adams seine Karriere beim Amateurverein Chalon ausklingen. Der damals 34-Jährige ließ sich in einem Krankenhaus in Lyon am Knie operieren. Ein paar Monate sollte er ausfallen, doch es kam anders. Weil der Anästhesist das Narkosemittel falsch dosierte, erlitt Adams einen Bronchospasmus. Die Muskeln, die seine Atemwege umspannten, verkrampften. Seinem Gehirn wurde der Sauerstoff entzogen. Der Franzose fiel ins Koma.

«Ich habe einfach nicht den Mut, ihm Essen und Wasser zu verweigern»

Seit mittlerweile 39 Jahren befindet sich Adams im vegetativen Zustand. Er kann zwar selbstständig atmen, essen und trinken, allerdings fehlen jegliche Anzeichen eines subjektiven Bewusstseins. Gepflegt wird er seit knapp vier Jahrzehnten von seiner Frau Bernadette. Sie weigert sich, ihren Ehemann aufzugeben. «Ich habe einfach nicht den Mut dazu, ihm das Essen und Wasser zu verweigern.» Sie hofft weiterhin, dass Adams wieder aus dem Wachkoma erwacht.

Sein ehemaliger Mitspieler Marius Trésor plädiert für die Sterbehilfe. Er sagt zur «Sun»: «Selbst wenn Jean-Pierre aufwachen würde, würde er niemanden erkennen. Lohnt es sich also, so zu leben?» Der WM-Halbfinalist von 1982 sagt: «Wenn mir etwas Ähnliches passieren sollte, habe ich meiner Frau gesagt, sie soll mich nicht hier behalten.»

Der Arzt, der Adams die falsche Dosierung verabreichte, wurde acht Jahre nach dem Vorfall in einem Prozess schuldig gesprochen. Er wurde zu einem Monat Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 815 Dollar verurteilt.

(L'essentiel/Sven Forster)