Düdelingen kommt gegen Sevilla unter die Räder

Nach dem Skandal-Heimspiel gegen Karabach Agdam war heute der FC Sevilla bei F91 Düdelingen zu Gast im Stade Josy Barthel. Der Tabellenführer der Gruppe A war gut in Form und war ab der ersten Minute hellwach. F 91 hatte erst in der zweiten Hälfte packende Szenen, aber das war nur noch Kosmetik und so endete das Spiel mit 2:5 für die Gäste aus Sevilla.

Nach 17. Minuten musste dann F-91 Keeper Joubert das erste Mal hinter sich greifen. Den Treffer für Sevilla markierte Munas Dabbur. Zehn Minuten später erhöhte dann Munir auf 0:2, in der 33. Minute gelang ihm dann auch der Treffer zum zwischenzeitlichen 0:3 durch einen sehenswerten Freistoß. Neun Minuten vor der Pause war es dann wieder Dabbur der für Sevilla das Traumergebnis von 0:4 zur Pause besorgte.

Vom Schock erholt

Die Düdelinger erholen sich in der Halbzeitpause ganz gut von den vier Treffern der ersten Hälfte und treten in der Folge insgesamt robuster auf. Zwar müssen sie in der 66. Spielminute zunächst das 0:5 hinnehmen – Munir mit einem fast perfekten Hattrick.

Kurz darauf hat die Düdelinger Lebensversicherung in Form von Danel Sinani aber eine Antwort parat. 1:5 aus Sicht der Hausherren und Düdelingen hatte nun mehr vom Spiel. So war es dann auch nicht verwunderlich, dass es wieder Sinani war, der nach toller Vorarbeit von Bernier das 2:5 erzielte. Aber das Aufbäumen der Düdelinger kam zu spät und so blieb es beim Ende beim Sieg für den Favoriten aus Spanien.

(L'essentiel)