Leandro Barreiro verlängert bei Mainz 05 bis 2024

Leandro Barreiro spielt zwei weitere Jahre in der Fußball-Bundesliga. Der 21-jährige Luxemburger verlängerte am Donnerstag seinen Vertrag in Mainz – bis 2024. Seit der Ankunft von Trainer Bo Svensson zu Beginn des Jahres hat sich der Mittelfeldspieler vom Bankdrücker zur festen Größe etabliert. Seine guten Leistungen haben einen wichtigen Anteil am Verbleib des Vereins in der Bundesliga. Barreiro, der in Mainz ausgebildet wurde, hat seit seinem Debüt 50 Profi-Einsätze absolviert.

«Ich bin jetzt seit 2016 in Mainz und fühle mich sehr wohl hier. Ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit dem Verein, da wir die gleichen Werte vertreten und die Art und Weise, wie hier gespielt und gelebt wird, zu mir passt», sagte Leandro Barreiro auf der Website des Clubs. « Ich konnte hier in Mainz meine ersten Profierfahrungen sammeln und freue mich, dass es besonders in der Rückrunde der abgelaufenen Saison auch für mich persönlich sehr gut gelaufen ist. Zudem spüre ich das Vertrauen des Teams, des Trainers und des gesamten Vereins. Meinen Weg am Bruchweg fortzusetzen, ist für mich ein logischer Schritt.»

«Leo ist ein Teamplayer, der immer alles gibt»

Dass der Bundesligist dem Youngster eine Verlängerung angeboten hat, zeigt, dass er langfristig mit ihm plant. Barreiro erzielte das erste Tor seiner Profikarriere in dieser Saison beim Überraschungssieg gegen Leipzig im Januar. Mitte April wiederholte er das Kunststück gegen Köln.

«Leandro hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen, und diese ist noch lange nicht zu Ende», sagte sein Trainer Bo Svensson. «Ich kenne ihn schon seit meiner Zeit als U19-Trainer, schon damals war er immens professionell, ehrgeizig und trotz seines großen Talents immer bereit hart an sich zu arbeiten. Leo ist ein Teamplayer, der für seine Mannschaft und die Fans in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel alles gibt. Seine Laufstärke, Ballsicherheit und Aggressivität sowie sein guter Charakter machen ihn zu einem absoluten Zugewinn für unsere Mannschaft».

(pp/L'essentiel)