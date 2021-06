Finnland oder Belgien – Wer holt den Gruppensieg?

Für die Finnen ist von Platz eins bis vier vor diesem letzten Gruppenspiel noch alles möglich. Allein das ist für den großen Außenseiter und EM-Debütanten schon ein großer Erfolg. Nimmt man nur die Qualität der Einzelspieler, dürfte Finnland in dieser Partie so chancenlos sein wie zuvor noch nie bei diesem Turnier. Trotzdem sagte Trainer Markku Kanerva: «Seit dem Tag, an dem wir uns für diese EM qualifiziert haben, träumen wir vom Achtelfinale.»

Belgien hingegen setzt auf seine Rückkehrer. Kapitän Eden Hazard, Starspieler De Bruyne und Dortmunds Witsel sollen allesamt erstmals bei dieser EM in der Startelf stehen. Das Weiterkommen ist für die Red Devils bereits perfekt, mit einem Remis wäre auch der erwartete Gruppensieg erreicht. Verzichten muss Chefcoach Martínez auf Thorgan Hazard, der mit Knieproblemen kämpft.

(L'essentiel/DPA)