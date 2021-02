«Der Dicke hatte einen Herzinfarkt»

Seit über zwei Monaten ist die argentinische Fußballlegende Diego Maradona nun tot. Der 60-Jährige starb am 25. November 2020 an einem Herzinfarkt. Sein Tod stürzte Argentinien und Fußballfans weltweit in tiefe Trauer. Wie die spanische Zeitung «Marca» schreibt, läuft eine Untersuchung, die Klarheit schaffen soll über die letzten Momente von Maradonas Leben. Im Fokus der Untersuchung: Sein Neurochirurg Leopoldo Luque sowie seine Psychiaterin Agustina Cosachov.

Dem argentinischen Nachrichtenportal «Infobae» liegen Chatverläufe und Sprachnachrichten vor, die von der Polizei ausgewertet werden und sowohl Luque wie auch Cosachov in keinem guten Licht stehen lassen. Einem Kollegen soll Neurochirurg Luque berichtet haben: «Ich bin jetzt auf der Autobahn. Sieht aus, als wäre er tot. Ich wette, er ist tot.» Wenige Minuten später begannen argentinische Medien über den Tod der Legende mit der Rückennummer 10 zu berichten, obwohl dieser noch nicht bestätigt wurde. Eine weitere, äußerst respektlose Nachricht: «Er hatte wohl einen Herzinfarkt. Der Dicke wird sich zu Tode schei**n. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich bin auf dem Weg.»

Maradonas Tochter: «Ich musste mich übergeben.»

Cosachov und Luque waren auch in direktem Kontakt: «Jetzt ist das Rettungsteam bei ihm. Sie reanimieren ihn und haben ihn intubiert», so Cosachov. Sie sei angekommen und Maradona sei sehr kalt gewesen. «Nun sind die Sanitäter bei ihm und sie sagen nichts über seinen Zustand.» Darauf habe Luque lachend geantwortet: «Na gut, na gut. Ich bin auf dem Weg. Das war's, wir haben getan, was wir konnten.»

Nach der Veröffentlichung der Verläufe meldete sich Maradonas Tochter Dalma am Sonntag auf Twitter: «Luque, Sie sind ein Bastard und hoffentlich wird der Gerechtigkeit Genüge getan!» Und weiter: «Ich habe mir gerade die Gespräche zwischen Luque und dem Psychiater angehört und musste mich übergeben.»

