Robert Lewandowski fordert Neuzugänge

In einem düsteren Kellerraum des Stadions des US-Fußballclubs LA Galaxy nutzte Robert Lewandowski das Podium für Klartext zum großen Bayern-Sommerthema. In der Pressekonferenz vor dem ersten Saisontest des deutschen Rekordmeisters gegen den FC Arsenal machte der Torjäger eine dringende Ansage: neue Spieler her! Der im reifen Alter eines Ü30-Fußballers im Münchner Team richtig heimisch gewordene Bundesliga-Torschützenkönig sorgt sich ernsthaft um sein wichtigstes sportliches Ziel, den Champions-League-Gewinn.

«Wenn du daran denken willst, alle Titel zu gewinnen, brauchst du Verstärkungen», sagte der Pole, der mit dem Verein gerade in guten Gesprächen über eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2023 ist. «Wie lange das dauert, weiß ich nicht genau. Die Gespräche sind auf dem Weg», berichtete Lewandowski am Dienstag (Ortszeit) in Los Angeles. In den nächsten vier Bayern-Jahren will er aber nicht immer «nur» Meister werden, wie das seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund nach München im Sommer 2014 der Fall ist.

Nur Abwehr aufgemotzt

Die Gier nach dem Triumph in Europa treibt den Mann an, dem Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge in den USA einen Körper wie Arnold Schwarzenegger bescheinigte. Lewandowski hat Muskeln wie ein Bodybuilder, er wirkt fit und austrainiert wie nie zuvor. «Ich bin fast 31, aber ich fühle mich deutlich jünger», bemerkte er.

Weitere Topspieler sehnt Lewandowski herbei, nachdem mit den Weltmeistern Lucas Hernández und Benjamin Pavard bislang nur die Abwehr für viel Geld aufgemotzt wurde. In den letzten zwei Jahren habe der FC Bayern keine großen Transfers getätigt, bemerkt der Pole: «Jetzt ist es Zeit, um da etwas zu machen.»

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat extra auf die US-Reise verzichtet, um daheim Fakten zu schaffen. In Spanien berichtete die Marca, dass sich der FC Bayern mit dem dortigen U21-Europameister Marc Roca (22) auf einen Transfer verständigt habe. Kovac mochte dazu in den USA «gar nichts» sagen. Der Mittelfeldspieler von Espanyol Barcelona soll laut Ausstiegsklausel 40 Millionen Euro kosten.

(L'essentiel/dpa)