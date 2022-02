Auf Krücken im Schnee: Der verletzte Nationaltorwart Manuel Neuer hat sich zwei Tage nach seiner Operation am rechten Kniegelenk gut gelaunt seinen Fans gezeigt. «Sieht doch schon wieder ganz gut aus», schrieb der 35-Jährige vom FC Bayern München, der wochenlang ausfallen wird, bei Instagram neben einem Foto von sich lächelnd mit Krücken vor idyllischer Kulisse. Dazu setzte er ein so genanntes Zwinker-Smiley sowie das Motto «Pack ma's».

Neuer war am Sonntag operiert worden. Er wird unter anderem auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am 16. Februar bei Red Bull Salzburg fehlen. «Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Manuel Neuer der beste Torhüter der Welt ist. Wenn er ausfällt, ist das natürlich nicht einfach für uns», sagte Vereinspräsident Herbert Hainer am Dienstag

(L'essentiel/dpa)