Fußballteam stellt sich im «Fortnite»-​​Stil vor

Wer sich heutzutage ins Gespräch bringen will, muss etwas Besonderes bieten. Deportivo Independiente del Valle ist dies gelungen. Der Club aus Sangolquí, einem Vorort der ecuadorianischen Hauptstadt Quito, scheute für die Präsentation seiner 1. Mannschaft keinen Aufwand. Die Spieler werden in einem Video wie die Avatare des weltweit äußerst populären Shooter-Games «Fortnite» vorgestellt. Die einen tanzen so wie die virtuellen Charaktere, andere haben ihren eigenen Stil eingebracht.

Die Auslagen für die Produktion – wie viel diese gekostet hat, ist nicht bekannt – haben sich auf jeden Fall gelohnt. Das Video geht viral, und die Macher werden im Netz sowie von Medien rund um den Globus für ihre originelle Idee gelobt. Independiente del Valle ist nun Millionen von Menschen ein Begriff. Der Club, der seit 2010 in der höchsten Spielklasse Ecuadors vertreten ist, hat seinen Bekanntheitsgrad um ein Vielfaches gesteigert und bestimmt den einen oder anderen Fan dazugewonnen. Zu den Gewinnern zählen natürlich auch die «Fortnite»-Entwickler.

Andere sind ebenfalls kreativ

Dass auch Vertragsverlängerungen mal auf eine andere Art vermeldet werden können, bewies der HC Ambri-Piotta vor kurzem. Mit einem auf Twitter publizierten, äußerst aufwendig produzierten Video gaben die Leventiner die Neuigkeit bekannt:

Für extravagante Inszenierungen bei der Präsentation der Spieler sorgt jeweils die AS Roma. Im vergangenen Mai machten die Italiener mit einer seltsam-absurden Zeitreise auf den Zuzug des kroatischen Supertalents Ante Coric aufmerksam.

(L'essentiel/ddu)