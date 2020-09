Liverpool gewinnt irre Partie gegen Aufsteiger

Titelverteidiger FC Liverpool hat bei seinem Saisonauftakt in der englischen Premier League knapp gegen Aufsteiger Leeds United gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp ging beim spektakulären 4:3 (3:2) schon früh durch einen Treffer von Mohamed Salah (4.) in Führung. Für Leeds konnte Jack Harrison (12.) schnell ausgleichen. Die Aufsteiger schafften insgesamt drei Mal den Ausgleich, mussten sich nach einem verwandelten Foulelfmeter durch Salah (88.) aber doch noch geschlagen geben.

Die Mannschaft des argentinischen Starcoaches Marcelo Bielsa, der in seiner Heimat «El loco» («der Verrückte») genannt wird, zeigte sich in der Partie durchgehend kämpferisch. Die «Whites» schafften nach 16 Jahren Unterklassigkeit direkt den Aufstieg in die Premier League. Neben dem dreifachen Torschützen Salah war Innenverteidiger Virgil Van Dijk eine der auffälligen Figuren. Der Holländer erzielte das 2:1, verschuldete mit einem krassen Fehler dann allerdings den erneuten Ausgleich von Leeds.

Arsenal gewinnt problemlos

Der FC Arsenal hat zum Auftakt der englischen Premier League gegen den Aufsteiger FC Fulham mit 3:0 (1:0) gewonnen. Arsenal ging früh durch einen Treffer von Alexandre Lacazette (9. Minute) in Führung, der Fehler in der Abwehr der Hausherren ausnutzte. Der brasilianische Neuzugang Gabriel, den Arsenal erst vor Kurzem vom OSC Lille verpflichtet hatte, bescherte den Londonern nach einer Ecke seines ebenfalls neuen Landsmanns Willian den zweiten Treffer (50.). Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (57.) besiegelte den Sieg im Londoner Derby, das vor leeren Rängen ausgetragen wurde.

(L'essentiel/dpa)