Dortmund tankt auswärts Selbstvertrauen

Borussia Dortmund bleibt im Titelrennen der Fußball-Bundesliga am FC Bayern München dran. Drei Tage vor dem Spitzenspiel gegen den deutschen Meister gewann der Tabellenzweite am Samstag mit 2:0 (1:0) beim VfL Wolfsburg.

Ein Spieler, der beim BVB offensichtlich besonders gut mit der Atmosphäre in den leeren Stadien zurechtkommt, ist der Portugiese Raphael Guerreiro. Eine Woche nach seinen beiden Treffern zum 4:0-Derbysieg gegen den FC Schalke 04 schoss der Europameister von 2016 auch in der leeren Volkswagen-Arena das wichtige Führungstor (32. Minute). Der zweite Außenverteidiger Achraf Hakimi machte in der 78. Minute alles klar.

Auch der FC Bayern hat sich mit einem Erfolg wunderbar auf das Spitzenspiel eingestimmt. Die Münchner festigten mit einem offensiv beeindruckenden 5:2 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt die Tabellenführung. Die Bayern bejubelten die Tore von Leon Goretzka (17. Minute), Thomas Müller (41.), Robert Lewandowski (46.), Alphonso Davies (61.) und Martin Hinteregger (74.), der nach seinem Doppelschlag (52./55.) zum 2:4 auch noch ins eigene Tor traf. Die Frankfurter müssen nach der fünften Niederlage am Stück besorgt Richtung Abstiegszone gucken.

Embolo muss verletzt raus

Ebenfalls einen Sieg gab es für Bayer Leverkusen, dank Kai Havertz ist das Team wieder auf Champions-League-Kurs. Durch den zweiten Doppelpack seines Offensivspielers (7. Minute/58. Foulelfmeter) binnen einer Woche und eines weiteren Treffers von Sven Bender (81.) gewann das Team von Trainer Peter Bosz das wichtige Rhein-Derby bei Borussia Mönchengladbach verdient mit 3:1 (1:0). Einen Dämpfer gab es für den Schweizer Internationalen Breel Embolo. Der Gladbach-Stürmer verletzte sich bereits nach wenigen Minuten bei einem Zusammenstoß mit Havertz am Fuß und musste ausgewechselt werden. Ob Embolo länger ausfällt, ist noch nicht klar.

Einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf erreichte Werder Bremen. Die Mannschaft des gewaltig unter Druck stehenden Trainers Florian Kohfeldt bezwang den SC Freiburg in dessen Stadion mit 1:0 (1:0). (dpa)

(L'essentiel/DPA)