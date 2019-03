Red Boys treffen am 21. März auf Nancy

❗️SAVE THE DATE L‘ASNL- AS Nancy Lorraine jouera au Stade Municipal le jeudi 21 mars contre notre équipe fanion! FORZA! Publiée par FC Déifferdeng 03 sur Mercredi 13 mars 2019

Der FC Differdingen befindet sich in einer schwierigen Saison in der BGL League und wird sich in der kommenden Woche bei einem Freundschaftsspiel am AS Nancy-Lorraine versuchen. Der Club aus Lothringen, der sich der Ligue 2 vom Tabellenende lösen konnte, wird am Donnerstag, den 21. März um 18.30 Uhr nach Luxemburg reisen, um anlässlich des internationalen Waffenstillstands ein Freundschaftsspiel zu veranstalten.

Die Differdinger sind derzeit auf dem achten Platz, während die Lorrainer in der französischen Ligue 2 auf Platz 17 liegen. Das Team von Alain Perrin hat vier der letzten fünf Ligaspiele gewonnen.

(L'essentiel)