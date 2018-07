Ronaldo in Turin frenetisch empfangen

Ein Mann stellt heute in Turin alles in den Schatten: Cristiano Ronaldos Ankunft in Italien lockt die Fans in Massen an. Sein neuer Arbeitgeber Juventus bewirbt den heutigen Montag als CR7-Day.

Die Fans jubeln Ronaldo in Scharen zu, als sich dieser zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zeigt. Der portugiesische Superstar lächelt und streckt die Daumen in die Höhe. Heute stehen für ihn unter anderem der Medizincheck und die offizielle Präsentation an. Ronaldos Ferien sind definitiv vorbei. Bereits gestern war er in Turin gelandet:

So landete Ronaldo gestern in Turin. Quelle: Instagram

(L'essentiel/te)