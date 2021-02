«Beißer» Suarez zwickt jetzt in der Champions League

Auch mit 34 Jahren gehört Luis Suarez noch zu den gefährlichsten Stürmern der Welt. Bei Barca ausgebootet, geht er seit Herbst für Atletico Madrid auf Torejagd. Am Dienstag tat er dies vergeblich. Die Madrilenen mussten sich in Budapest (Heimspiel, Ausweichstadion wegen Corona-Einreisebeschränkungen) im Achtelfinale-Hinspiel der Champions League dem FC Chelsea 0:1 geschlagen geben.

Anstatt mit seinen fußballerischen Fähigkeiten wurde Suarez gegen die Londoner durch eine Unsportlichkeit auffällig. Auch das zählt zum bekannten Repertoire des Kickers. Drei Mal hatte er sich bereits Sperren nach Beiß-Attacken auf Gegenspieler eingehandelt.

Dieses Mal ließ er seine Zähne bei sich. Seine Tätlichkeit in der 78. Minute: Er zwickte Gegenspieler Antonio Rüdiger in den Oberschenkel (siehe Bild oben). Der Deutsche reagierte – ganz im Gegensatz zu seinem Kontrahenten – sportlich und verzichtete auf eine Schauspieleinlage. Stattdessen nahm er sich den Stürmer zur Brust und schien ihm, den Gesichtsausdrücken nach zu urteilen, gehörig die Meinung zu geigen.

Luis Suarez & Antonio Rüdiger got in each other's face during the final minutes of Atletico Madrid vs. Chelsea pic.twitter.com/5pSOB1js0S #ATMCHE