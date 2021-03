Gladbachs Co-​​Trainer René Marić kassiert Shitstorm

Es war ein bitterer Abend für alle Gladbach-Fans. Zuerst die knappe 0:1 Niederlage und das daraus resultierende Pokal-Aus gegen den Rivalen Borussia Dortmund. Und dann war da nach Abpfiff noch eine andere Szene, die die Gemüter der Fans erhitzte: Gladbachs Co-Trainer Rene Maric spricht mit Erling Haaland, die beiden scheinen zu witzeln und geben sich am Schluss lachend die Hand. Und das nur Minuten nach der Pokal-Niederlage. Die Reaktionen in den sozialen Medien fallen deutlich aus. «Söldner», «einfach nur dämlich» und «Schande» sind noch die harmloseren Ausdrücke.

Sportlich völlig sympathisch. Was die vielbeschworene Professionalität angeht: Dämlich. #Rose, @ReneMaric & Co. müssen lernen, dass sie im Showbiz arbeiten. https://t.co/NHpEBrcFHw — Henk Reisen (@henkreisen) March 2, 2021

Marić zeigt Verständnis für die Wut der Fans

Der Assistent von Marco Rose, beide werden Haaland nächste Saison beim BVB trainieren, hat umgehend Stellung bezogen. «Naiv, emotional und unbedacht. Über 90 Minuten habe ich mir die Lunge und Kehle rausgebrüllt. Nach Schlusspfiff stand ich am anderen Ende der Coachingzone und ein ehemaliger Spieler ist als Einziger zum Trösten gekommen», schreibt Marić auf Twitter. Dabei sei es um verschiedene Themen wie die vergebene Großchance von Haaland und die gemeinsame Zeit in Salzburg gegangen. «Ich weiß, dass das bei den Fans in diesem Moment negativ und falsch gewirkt hat. Ich kann in gewisser Weise Verständnis für die Beleidigungen aufbringen.»

Es ist keine Selbstverständlichkeit für so einen Verein arbeiten zu dürfen, dafür bin ich der Borussia wie eh & je dankbar & wie schon immer will ich jede Partie gewinnen, investiere jede Woche fast dreistellig Stunden dafür. Umso mehr ärgere ich mich über mich selbst, dass aus https://t.co/gZUunTWvDL — René Marić (@ReneMaric) March 2, 2021

Gladbach stürzt immer weiter ab

Seit der Bekanntgabe des Wechsels Mitte Februar zeigt die Entwicklung bei den Fohlen deutlich nach unten. Zuletzt haben die Gladbacher vier Spiele hintereinander verloren. Neben dem Aus im DFB-Pokal sind die Chancen auf ein Weiterkommen in der Champions League ebenfalls gering. Zuhause verlor man gegen Manchester City mit 0:2. In der Bundesliga ist Gladbach auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht und wartet nun seit Januar auf einen Sieg. Gemeinsam mit Rose und den weiteren Co-Trainern Alexander Zickler und Patrick Eibenberger wechselt Marić im Sommer zum BVB. Dessen aktueller Cheftrainer Edin Terzic wird dann ebenfalls wieder ins zweite Glied rücken.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)