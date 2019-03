Bei diesem Messi-​​Tor staunt sogar der Gegner

Barcelona festigte in der 28. Runde seine Leaderposition. Lionel Messi trug zum 4:1-Sieg bei Betis Sevilla drei Tore bei. Der Argentinier traf zunächst mit einem fantastischen Freistoß und Sekunden vor der Pause nach einem Doppelpass mit Luis Suarez. In der 85. Minute sorgte er in seinem 674. Einsatz für Barcelona für den Schlussstand. Sein 29. Ligator ist vielleicht eines der schönsten Treffer in Messis Karriere – mit einem exquisiten Heber fast von der Strafraumgrenze versetzte er sogar den gegnerischen Torwart ins Staunen. Das Heimpublikum in Sevilla goutierte den Geniestreich mit einer stehenden Ovation.

Pau López just blown away.Lenglet with his heads straight in his hands.The Messi Effect is real. pic.twitter.com/kWqMuSFHih– Jake Entwistle (@JakeEntwistle) March 17, 2019

Seit Mitte November 2018 ungeschlagen

Dem FC Barcelona gelang damit die Revanche für das 3:4 gegen Betis Mitte November. Es ist bis heute die letzte Niederlage der Katalanen in der Meisterschaft.

(L'essentiel/sda)