FCB verliert gegen Arsenal – BVB siegt gegen Seattle

Der FC Bayern München hat das erste von drei Testspielen auf seiner USA-Reise nach einem späten Gegentor verloren. Beim unterhaltsamen 1:2 (0:0) am Mittwochabend (Ortszeit) in Los Angeles gegen den FC Arsenal erzielte der kurz zuvor eingewechselte Angreifer Eddie Nketiah in der 88. Spielminute das Siegtor für die Gunners.

Torjäger Robert Lewandowski hatte mit einem Kopfball (71.) zuvor das 0:1 durch ein Eigentor von Nachwuchsakteur Louis Poznanski ausgeglichen. Der 18-Jährige lenkte einen Schuss des ehemaligen Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang, der bester Mann auf dem Platz war, unglücklich ins eigene Tor (49.).

Kovac hob anschließend das Positive hervor: «Wir haben ein sehr kurzweiliges Spiel mit viel Dynamik und Schnelligkeit gesehen. Beim Stand der Vorbereitung kann man sehr zufrieden sein, mit dem was beide Mannschaften gezeigt haben. Die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen», sagte der 47-Jährige. «Das Ergebnis ist sicherlich zweitrangig.»

Erster Einsatz für Brandt, Hazard und Schulz

Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat das erste Testspiel während seiner US-Sommertour gewonnen. Der BVB setzte sich vor 37.772 Zuschauern – darunter 8000 Borussia-Fans – am Mittwoch (Ortszeit) bei den Seattle Sounders aus der nordamerikanischen Profiliga mit 3:1 (1:0) durch.

Auf dem Kunstrasen des Century Link Fields trafs Dortmunds Marius Wolf in der 36. Minute nach einer schönen Hacken-Vorlage von Mario Götze zum 1:0 in rechte Eck. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Paco Alcácer (50.) mit einem Lupfer aus etwas 18 Metern auf 2:0. Seattles Jonathan Campbell (54.) sorgte wenig später nach einer Ecke für den Anschlusstreffer (55.). Jadon Sancho (77.) markierte nach einem Solo den Endstand.

Trainer Lucien Favre hatte seine Neuzugänge Julian Brandt, Thorgan Hazard und Nico Schulz erst nach gut einer Stunde auf das Feld gebracht und ihnen somit ihren ersten Einsatz im BVB-Trikot ermöglicht. Auch Rückkehrer Mats Hummels kam erst spät ins Spiel.

(L'essentiel/dpa)