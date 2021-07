Kanutin repariert ihr Boot mit Kondom und siegt

Hättest du gedacht, dass ein Kondom zu einer Gold-Medaille an den Olympischen Spielen verhelfen kann? Nicht? Nun – das ist aber tatsächlich möglich. Gezeigt hat das die Kanutin Jessica Fox. Die 27-jährige Australierin gewann am Donnerstag Gold im Kanadier – vor der Britin Mallory Franklin und der Deutschen Andrea Herzog. Bereits Anfang der Woche gewann Fox im Kajak-Slalom Bronze. Und das mit einem Kondom!

So zeigte die Australierin ihren Fans nun auf Instagram, wie sie ihr kaputtes Boot vor dem Finale reparierte. Nämlich mit Kondomen! In einem Video ist zu sehen, wie das funktioniert. Mit den Gummis lassen sich Beulen ausbessern und es lässt sich sicherstellen, dass kein Wasser einläuft. Zunächst wird das Leck mit einer Karbon-Mischung gestopft. Danach wird mit beiden Händen vorsichtig ein Kondom über die Spitze gezogen. Mit einem lachenden Smiley schrieb sie dazu: «Ich wette, ihr wusstet nicht, dass Kondome für Kajak-Reparaturen benutzt werden können. Es gibt dem Carbon ein glattes Ende.»

«Die Jüdin aus Australien»

Zu ihrem Sieg meinte sie: «Ich kann es nicht glauben, ich bin so stolz!» Und ihre Freude, sie ist verständlich. Auch wenn sie sich den Erfolg gewöhnt ist. Denn Fox ist eine der erfolgreichsten Slalom-Kanutinnen der Geschichte. 2012 gewann sie London an Olympia die Silber-Medaille, 2016 in Rio Bronze. Außerdem wurde sie viermal Weltmeisterin im Kanadier und dreimal im Kajak.

Auf Twitter wird derweil die ARD-Kommentatorin, die das Spiel kommentierte heftig kritisiert. So hat diese Fox mit den Worten «Die Jüdin aus Australien» angekündigt. Eine Wortwahl, die viele Twitter-Userinnen und User wütend machte. «Was war denn das?! Sehr unglücklich gewählt! Mit dem Sport hat das gar nichts zu tun!», schrieb ein User. Ein anderer meinte: «Warum dieser Kommentar? Welche Rolle spielt Religion im Kanuslalom? Unterirdisch!»

