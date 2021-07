L'essentiel: Können Sie uns etwas über Ihre Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele erzählen?

Nicolas Wagner: Ich war mit den anderen Reitern und ihren Pferden in Aachen in Quarantäne. Dort findet jedes Jahr ein großer Wettbewerb statt, dementsprechend war da für alles gesorgt, was sehr angenehm war. Wir wurden alle drei Tage getestet, die Temperatur der Pferde wurde regelmäßig überprüft und sie wurden behandelt, damit sie keine Insekten oder sonstige Ungeziefer mit nach Japan bringen. Die Pferde wurden am 14. und 15. Juli mit zwei Sonderflügen nach Tokio geflogen.

Wie war die Atmosphäre in dieser Zeit?

Sie war sehr gut! Es war schön, mit den besten Reitern der Welt zusammen zu sein, sie zu sehen, von ihnen zu lernen, und sich inspirieren zu lassen. Es ist eine tolle Erfahrung.

Wie geht es Ihnen so kurz vor Ihren ersten Olympischen Spielen?

Ich bin positiv eingestellt und lasse mich nicht zu sehr stressen. Ich bin sehr glücklich darüber, zu den Besten der Welt zu gehören, die Medaille werde ich aber nicht holen. Ich bin zu jung. Es gibt da Leute, die viel älter sind als ich und viel Erfahrung haben. Sie sind sehr, sehr stark.

Sie sind der erste luxemburgische Reiter, der sich für die Spiele qualifizieren konnten. Bringt das Druck mit sich?

Ein wenig, aber vor einem Wettkampf, spürt man immer Druck. Das Wichtigste ist, ruhig und konzentriert zu sein, und das Pferd gut vorbereitet zu haben.

(nk/tv/L'essentiel)