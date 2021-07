«Es war ein schwieriges Jahr für mich»

Nach ihrem Start über 100 Meter Freistil am Mittwoch, wo sie mit 55,69 Sekunden den 32. Platz belegte, wird die Luxemburgerin Julie Meynen am Freitag über 50 Meter Freistil an den Start gehen. Der Wettkampf startet um 12.38 Uhr. Bei ihren zweiten Spielen nach Rio 2016 genießt die 23-jährige nach ihrer späten Qualifikation die Teilnahme in Tokio. «Es war ein sehr schwieriges Jahr», erklärt die Ettelbrückerin, die an der Auburn University in den Vereinigten Staaten ausgebildet wurde. «Ich hatte mein Studium abgeschlossen. Irgendwann durften unsere Trainer uns wegen der Corona-Pandemie nicht mehr trainieren. Ich hatte auf bessere Ergebnisse in diesem Jahr gehofft.»

«Jetzt bin ich hier, also kann ich mein Ding machen. Ich muss mir sagen, dass es ein Wettkampf wie jeder andere ist. Ich versuche, die beste Version meiner selbst zu sein», sagt sie. Und während die Olympischen Spiele natürlich der Höhepunkt ihrer Saison sind, denkt sie bereits an das, was danach kommt: «Ich werde im Herbst ein Masterstudium in Neurowissenschaften beginnen. Ich werde mein erstes Jahr in Auburn absolvieren, danach habe ich die Möglichkeit, die nächsten zwei Jahre im Fernstudium zu absolvieren, wenn ich das möchte.»

Im August wird Meynen zum dritten Mal in Folge an der International Swimming League (ISL) teilnehmen, einem Wettkampf, bei dem die besten Schwimmer der Welt in Teams zusammenkommen.

(L'essentiel/Nicolas Grellier)