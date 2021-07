Majerus und Stacchiotti tragen Luxemburgs Fahne

Olympia in Tokio • Vom 23. Juli bis zum 8. August werden die «Olympischen Sommerspiele Tokio 2020» ausgetragen, bei der 11.000 Athleten in 339 Entscheidungen um Medaillen kämpfen. • Zwölf Sportlerinnen und Sportler vertreten das Großherzogtum. • L'essentiel berichtet über die wichtigsten Ergebnisse und Ereignisse der luxemburgischen Delegation in diesem Newsticker.

Donnerstag, 22. Juli

Eröffnungsfeier Majerus und Stacchiotti sind Fahnenträger

Die Radfahrerin Christine Mjaerus und der Schwimmer Raphaël Stacchiotti werden für das Team Lëtzebuerg die Fahne des Großherzogtums bei der Eröffnungsfeier in Tokio tragen. Erstmals in der Geschichte der Olympischen Spiele werden für jede Nation eine Frau und ein Mann als Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier benannt. Sie treten die Nachfolge von Gilles Muller an, der bei den Spielen in Rio 2016 Fahnenträger war.

Mittwoch, 21. Juli

Eröffnungsfeier Großherzog Henri wird in Tokio erwartet

Zur Eröffnungsfeier werden deutlich weniger Würdenträger aus dem Ausland anreisen als ursprünglich geplant. Wie ein Sprecher der Regierung in Tokio am Mittwoch bekanntgab, würden führende Vertreter von voraussichtlich rund 15 Ländern und internationalen Organisationen erwartet. Als einer der wenigen Staatsoberhaupte wird Großherzog Henri anwesend sein. Unter anderem in seiner Funktion als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees wird er an der Eröffnungsfeier sowie bei verschiedenen Wettbewerben zugegen sein.

Außerdem hat sich Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron angekündigt. Paris wird 2024 Austragungsort der Sommerspiele sein.

(L'essentiel)