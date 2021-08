Paris feiert Übergabe der Olympischen Fahne

Ein Konzert des französischen Popstars Woodkid, ein Flug über den Eiffelturm der Kunstflugstaffel der Luftwaffe: Mit einem aufwendigen Festprogramm hat Frankreichs Metropole am Sonntag die Übergabe der Olympischen Fahne in Tokio an Paris mitgefeiert. Vom 26. Juli bis 11. August sollen die Sommerspiele in der französischen Hauptstadt ausgetragen werden. Auf einer Riesenleinwand verfolgten mehrere Tausend Athleten und Zuschauer auf dem Pariser Trocadéro und an den Seine-Ufern die feierliche Übergabe an die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo in der japanischen Hauptstadt.

Wegen schlechter Wetterbedingungen und zu starken Windes konnte eine 5800 Quadratmeter große Flagge am Eiffelturm nicht gehisst werden. Bilder der Riesenfahne ganz oben an dem über 300 Meter hohen Wahrzeichen von Paris sorgten im Vorfeld bereits für viel Aufsehen. Dabei hatte es sich um Tests gehandelt für den eigentlichen Festakt am Sonntag. Diese Aufnahmen wurden nun bei der Schlussfeier gezeigt.

(L'essentiel/DPA)