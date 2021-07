Ni Xia Lian schreibt bei Olympia Geschichte

Ni Xia Lian ist am Sonntag in der zweiten Runde gegen die Koreanerin Shin Yubin (4:3) zwar bei Olympia ausgeschieden, dennoch hat die Luxemburgerin Geschichte geschrieben: Mit 58 Jahren ist sie die älteste Tischtennisspielerin, die bisher bei Olympia angetreten ist. Ihre 17-jährige Gegnerin war also nicht einmal geboren, als die Luxemburgerin im Jahr 2000 in Sydney ihre ersten Olympischen Spiele bestritt.

Damals begann eine neue Etappe in der Karriere der Ettelbrückerin. Aufgewachsen in China, ließ sie sich im Alter von 26 Jahren im Großherzogtum nieder. «Damals wollte ich Trainerin werden. Ich dachte, meine Karriere sei vorbei aber dann habe ich weiterhin gute Ergebnisse erzielt. 1996 habe ich mich sogar für die Olympischen Spiele in Atlanta qualifiziert, aber ich wollte nicht hin», so Ni Xia Lian. Auf Drängen des Luxemburger Olympischen Komitees änderte sie schließlich ihre Nationalität und fuhr im Jahr 2000, als sie bereits 37 Jahre alt war, nach Sydney. «Schon bei meiner ersten Olympiade war ich die Älteste», lacht sie.

Einundzwanzig Jahre und vier Olympiaden später (2004 wollte sie nicht nach Athen) nahm die Tischtennisspielerin nach der Turnerin Josy Stoffel (1948 bis 1964) als zweite Luxemburgerin zum fünften Mal an Olympischen Spielen teil. Ihr Geheimnis? Ein tadelloser Lebensstil, Ausgeglichenheit und eine Menge Organisation. «Um trotz der vergangenen Jahre auf dem Niveau zu bleiben, musste ich viel an meiner Technik arbeiten», sagt sie, «Die Technik ist wie ein Computer, man muss sie auf dem neuesten Stand halten.» Ob sie in drei Jahren in Paris wieder antreten wird? «Ich hätte mir nie vorstellen können, in Tokio dabei zu sein», antwortet sie. «Es könnte ein bisschen zu schwierig sein, aber das brauche ich nicht. Was ich will, ist das Land zu unterstützen.»

(ng/L'essentiel)